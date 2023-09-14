Узнать больше

В Кургане найден живым пропавший накануне десятилетний мальчик

Короткая ссылка
Десятилетний Ярослав Воробьёв, пропавший 13 сентября в Кургане, найден. Его обнаружили идущим по дороге к микрорайону Увал. Ребёнок жив и здоров.
В Кургане найден живым пропавший накануне десятилетний мальчик
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные региональной полиции.

«Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления.

Там прокомментировали, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось.

В настоящее время он доставлен в отделение полиции №1 Кургана.

Ранее сообщалось, что СК России по Курганской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить