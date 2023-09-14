В Кургане найден живым пропавший накануне десятилетний мальчик

Десятилетний Ярослав Воробьёв, пропавший 13 сентября в Кургане, найден. Его обнаружили идущим по дороге к микрорайону Увал. Ребёнок жив и здоров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные региональной полиции.

«Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления.

Там прокомментировали, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось.

В настоящее время он доставлен в отделение полиции №1 Кургана.

Ранее сообщалось, что СК России по Курганской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка.