В Кургане найден живым пропавший накануне десятилетний мальчик
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные региональной полиции.
«Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления.
Там прокомментировали, что никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось.
В настоящее время он доставлен в отделение полиции №1 Кургана.
Ранее сообщалось, что СК России по Курганской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка.