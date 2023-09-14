В Кургане возбудили дело по факту пропажи десятилетнего мальчика
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
На место происшествия выехали следователи-криминалисты следственного управления. В поисках задействованы сотрудники полиции и СК.
Рост пропавшего мальчика 160 см. Ребёнок худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и зелёными глазами, был одет в фиолетовую куртку с жёлтыми надписями, камуфляжного цвета кофту и штаны. Также на нём были синие кроссовки и кепка камуфляжного цвета.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери.