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В Кургане возбудили дело по факту пропажи десятилетнего мальчика

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В СК России по Курганской области возбудили уголовное дело по факту пропажи десятилетнего Ярослава Воробьёва, который 13 сентября ушёл из дома в Кургане и не вернулся.
В Кургане возбудили дело по факту пропажи десятилетнего мальчика
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты следственного управления. В поисках задействованы сотрудники полиции и СК.

Рост пропавшего мальчика 160 см. Ребёнок худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и зелёными глазами, был одет в фиолетовую куртку с жёлтыми надписями, камуфляжного цвета кофту и штаны. Также на нём были синие кроссовки и кепка камуфляжного цвета.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении американца, который, по предварительным данным, попытался вывезти своего четырёхлетнего сына из Калининграда за пределы России без согласия матери.

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