В Иркутске за два дня появились на свет две тройни

В областном перинатальном центре Иркутска родились две тройни за два дня.

Об этом сообщает губернатор области Игорь Кобзев в своём Telegram.

«За два дня появились сразу две прекрасные тройни. Все — мальчишки», — написал он.

Чиновник поблагодарил медперсонал перинатального центра и отметил стойкости матерей малышей.

«Поражаюсь стойкости молодых мам — выносить сразу троих парней», — поделился он.

Уточняется, что у одной из матерей родились малыши с дефицитом массы тела, поэтому за ними наблюдают врачи.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону поступила в городскую больницу с жалобой на острую боль в животе, но узнала от врачей, что беременна, и через час родила.