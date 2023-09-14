В Иркутске за два дня появились на свет две тройни
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Об этом сообщает губернатор области Игорь Кобзев в своём Telegram.
«За два дня появились сразу две прекрасные тройни. Все — мальчишки», — написал он.
Чиновник поблагодарил медперсонал перинатального центра и отметил стойкости матерей малышей.
«Поражаюсь стойкости молодых мам — выносить сразу троих парней», — поделился он.
Уточняется, что у одной из матерей родились малыши с дефицитом массы тела, поэтому за ними наблюдают врачи.
Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону поступила в городскую больницу с жалобой на острую боль в животе, но узнала от врачей, что беременна, и через час родила.