В Ростове-на-Дону врачи приняли роды у женщины, которая не знала о беременности
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Об этом РИА Новости рассказала заместитель главного врача городской больницы №8 Наталья Пивненко.
Как рассказала собеседница агентства, ночью 12 сентября женщина попала в больницу с жалобой на острую боль внизу живота. Пациентка подозревала у себя миому матки и асцит.
«Но когда её обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у неё уже были потуги», — сказала Пивненко.
При этом ранее женщина не обращалась в лечебное заведение и нигде не состояла на учёте.
Врачи приняли у неё роды, они прошли успешно.