В Ростове-на-Дону врачи приняли роды у женщины, которая не знала о беременности

Жительница Ростова-на-Дону поступила в городскую больницу с жалобой на острую боль в животе, но узнала от врачей, что беременна, и через час родила.

Об этом РИА Новости рассказала заместитель главного врача городской больницы №8 Наталья Пивненко.

Как рассказала собеседница агентства, ночью 12 сентября женщина попала в больницу с жалобой на острую боль внизу живота. Пациентка подозревала у себя миому матки и асцит.

«Но когда её обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у неё уже были потуги», — сказала Пивненко.

При этом ранее женщина не обращалась в лечебное заведение и нигде не состояла на учёте.

Врачи приняли у неё роды, они прошли успешно.