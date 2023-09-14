СК организовал проверку по факту инцидента на Курганмашзаводе
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» регионального следственного управления.
«13 сентября на территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, инцидент произошёл в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате возгорания на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане.