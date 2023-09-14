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СК организовал проверку по факту инцидента на Курганмашзаводе

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Следственный комитет проводит проверку после возгорания в цехе Курганмашзавода в Кургане, в результате чего пострадали два человека.
СК организовал проверку по факту инцидента на Курганмашзаводе
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» регионального следственного управления.

«13 сентября на территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате возгорания на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане.

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