СК организовал проверку по факту инцидента на Курганмашзаводе

Следственный комитет проводит проверку после возгорания в цехе Курганмашзавода в Кургане, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» регионального следственного управления.

«13 сентября на территории предприятия при проведении сварочных работ были травмированы двое рабочих. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате возгорания на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане.