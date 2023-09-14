В Кургане произошло возгорание на «Курганмашзаводе»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«В ходе сварочных работ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров. В результате пострадали двое рабочих», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализирован и медики считают, что в настоящий момент их жизни ничто не угрожает.
Также указывается, что пожар не повлиял на работе завода и сейчас предприятие продолжает выполнять заказы в штатном режиме.