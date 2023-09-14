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В Кургане произошло возгорание на «Курганмашзаводе»

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Два человека пострадали в результате возгорания на предприятии «Курганмашзавод» в Кургане.
В Кургане произошло возгорание на «Курганмашзаводе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В ходе сварочных работ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров. В результате пострадали двое рабочих», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализирован и медики считают, что в настоящий момент их жизни ничто не угрожает.

Также указывается, что пожар не повлиял на работе завода и сейчас предприятие продолжает выполнять заказы в штатном режиме. 

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