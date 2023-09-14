Более трети россиян дают детям до 500 рублей в неделю на карманные расходы

Согласно новому исследованию, 37% россиян дают детям до 500 рублей в неделю на карманные расходы.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney.

Кроме того, ещё 27% опрошенных дают детям от 500 до 1000 рублей в неделю, 10% — от 1000 до 3000 рублей. При этом 15% респондентов не считают, сколько денег выделяют ребёнку на карманные расходы.

37% родителей считают, что их дети тратят в месяц до 2000 рублей, ещё 28% не считают траты своих детей.

Также 61% опрошенных считает, что ребёнку нужно доверять и не спрашивают, что покупают их дети. Но 34% контролируют траты ребёнка.

У 29% опрошенных дети копят на мечту, у 24% — растягивают деньги на месяц, при этом у 23% дети тратят всё сразу.

Ранее исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина рассказала, как правильно рассчитать сумму карманных денег детям.