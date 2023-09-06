Специалист Пальшина рассказала, как рассчитать сумму карманных денег детям

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина рассказала, как правильно рассчитать сумму карманных денег детям.

В беседе с газетой «Известия» Пальшина рассказала, что для родителей карманные деньги — это в первую очередь возможность «закрыть» базовые потребности детей, пока они вне дома.

В случае, если питание в школе не предусмотрено и родители не собирают обед с собой, специалист советует давать ребёнку карманные деньги в расчёте на стоимость обеда и 50—100 рублей на непредвиденные расходы.

Также эксперт советует учитывать расписание занятий, кружков, секций, а также их удалённость от дома.

«Если же он (ребёнок. — RT) после школы самостоятельно идёт на дополнительные занятия, следует учесть, с какой вероятностью ребёнок проголодается до их начала или к моменту окончания и что для него будет оптимальнее: поужинать в ближайшем кафе, купить перекус в магазине или другое», — сказала она.

Ранее финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова посоветовала родителям, которые хотят привить своему ребёнку финансовую бережливость, учить этому на личном примере.