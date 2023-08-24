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Инвестор Волкова посоветовала родителям учить своих детей экономить деньги

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Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова посоветовала родителям, которые хотят привить своему ребёнку финансовую бережливость, учить этому на личном примере.
Инвестор Волкова посоветовала родителям учить своих детей экономить деньги
  • Gettyimages.ru

«Родителям важно вести бюджет, заниматься финансовым планированием, повышать свои компетенции в инвестировании, изучать инструменты грамотной экономии и рычаги повышения доходов и сокращения расходов», — отметила эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Она посоветовала через финансовые игры учить детей взаимодействовать с деньгами. А затем, когда ребёнок будет готов, члены семьи могут начать выделять для него сумму на карманные расходы, обговорив с ним все условия: как часто он будет их получать, на что может тратить и т. д.

Также Волкова рекомендовала родителям обсуждать с детьми книги по финансовой грамотности и новости на эту тему, привлекать их к планированию бюджета, чтобы они понимали, как финансы распределяются внутри семьи.

Ранее Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.

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