Инвестор Волкова посоветовала родителям учить своих детей экономить деньги

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова посоветовала родителям, которые хотят привить своему ребёнку финансовую бережливость, учить этому на личном примере.

«Родителям важно вести бюджет, заниматься финансовым планированием, повышать свои компетенции в инвестировании, изучать инструменты грамотной экономии и рычаги повышения доходов и сокращения расходов», — отметила эксперт в разговоре с газетой «Известия».

Она посоветовала через финансовые игры учить детей взаимодействовать с деньгами. А затем, когда ребёнок будет готов, члены семьи могут начать выделять для него сумму на карманные расходы, обговорив с ним все условия: как часто он будет их получать, на что может тратить и т. д.

Также Волкова рекомендовала родителям обсуждать с детьми книги по финансовой грамотности и новости на эту тему, привлекать их к планированию бюджета, чтобы они понимали, как финансы распределяются внутри семьи.

Ранее Татьяна Волкова в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что потребителям стоит воспользоваться ситуацией и открыть краткосрочный вклад в банке.