«Ъ»: 14 российских ТЦ «Мега» может приобрести структура Газпромбанка
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.
По его словам, между соответствующей структурой и владельцем торговых центров «Мега» уже достигнуты определённые договорённости.
Вместе с этим в шведской Ingka Centres, владеющей ТЦ, отметили, что компания рассматривает разные варианты действий в отношении данной недвижимости.
Ранее сообщалось, что владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» шведская Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» в Подмосковье.