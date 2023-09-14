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«Ъ»: 14 российских ТЦ «Мега» может приобрести структура Газпромбанка

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Сеть торговых центров «Мега» может купить структура Газпромбанка, уже имеющая объекты коммерческой недвижимости, а также обладающая возможностью проводить расчёты с иностранными контрагентами.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.

По его словам, между соответствующей структурой и владельцем торговых центров «Мега» уже достигнуты определённые договорённости.

Вместе с этим в шведской Ingka Centres, владеющей ТЦ, отметили, что компания рассматривает разные варианты действий в отношении данной недвижимости. 

Ранее сообщалось, что владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» шведская Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» в Подмосковье.

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