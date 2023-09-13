Холдинг VEON намерен закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» до 13 октября

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON намерен завершить все формальности, связанные с продажей российских активов, до 13 октября.

Об этом говорится на сайте компании.

В релизе говорится, что VEON согласовал с покупателем, принадлежащим некоторым старшим членам управленческой команды «Вымпелкома», поправки, касающиеся купли-продажи.

Уточняется, что поправки предполагают, что сумму возмещения за продажу будет погашена через облигации Veon Holding.

После этого «Вымпелком» вернёт эти облигации дочерней компании Veon Holding.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных её материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.