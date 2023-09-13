В колледжи и техникумы Оренбургской области подали 8507 заявлений через «Госуслуги»
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Чаще всего электронным сервисом пользовались будущие специалисты IT-сферы — они подали 2412 заявлений.
Сервис «Поступление в колледж онлайн» запустили на «Госуслугах» в 2022 году. В регионе к нему подключено 65 учреждений среднего профессионального образования по 531 специальности.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО самым популярным направлением среди абитуриентов в 2023 году стало «Лечебное дело».