В ЯНАО самым популярным направлением абитуриентов в 2023 году стало «Лечебное дело»

В Департаменте образования ЯНАО сообщили, что в регионе в 2023 году самым востребованным направлением для абитуриентов стало «Лечебное дело».

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Департамент образования ЯНАО.

В ведомстве отметили, что в рейтинг востребованных направлений также вошли «Техническая эксплуатация электрооборудования», «Сварщик» и «Мастер по ремонту автомобилей».

«Конкурс по названным специальностям и профессиям составил три человека на место», — добавили в департаменте.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за минувшую приёмную кампанию абитуриенты колледжей Москвы подали около 220 тыс. заявлений на поступление.