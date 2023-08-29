В ЯНАО самым популярным направлением абитуриентов в 2023 году стало «Лечебное дело»
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Департамент образования ЯНАО.
В ведомстве отметили, что в рейтинг востребованных направлений также вошли «Техническая эксплуатация электрооборудования», «Сварщик» и «Мастер по ремонту автомобилей».
«Конкурс по названным специальностям и профессиям составил три человека на место», — добавили в департаменте.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за минувшую приёмную кампанию абитуриенты колледжей Москвы подали около 220 тыс. заявлений на поступление.