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Большой порт в Петербурге обработал 31,1 млн тонн грузов с начала года

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Грузооборот Большого порта в Санкт-Петербурге вырос на 16,9% с начала 2023 года. За восемь месяцев обработано 31,1 млн т грузов.
Большой порт в Петербурге обработал 31,1 млн тонн грузов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов.

Что касается грузооборота в Ленинградской области, то за январь — август порт Усть-Луга обработал 78,3 млн т грузов, а порт Высоцка — 8,9 млн т.

Грузооборот в Приморске составил 43,3 млн т.

Ранее сообщалось, что грузооборот морских портов России за январь — июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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