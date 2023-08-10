Росморречфлот: грузооборот морских портов России за семь месяцев вырос до 526,8 млн т

Грузооборот морских портов России за январь — июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Росморречфлот.

«Грузооборот морских портов России за семь месяцев 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 млн т», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перевалка наливных грузов выросла до 262,9 млн т.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции.