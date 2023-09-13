В Ставропольском крае стартовало строительство научно-технического центра

В Невинномысске (Ставропольский край) стартовало строительство научно-технического центра для экопромышленного парка.

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что объект будет построен до конца 2024 года.

«На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа», — отметил Буцаев.

Такие комплексы будут утилизировать более 190 тыс. т вторичных ресурсов в год.

Также на территории появится производство марочного стеклобоя мощностью 80 тыс. т в год.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о повышении субсидии для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в 2024 году на 585 млн рублей. Таким образом, общий размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей.