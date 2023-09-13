Узнать больше

В Ставропольском крае стартовало строительство научно-технического центра

Короткая ссылка
В Невинномысске (Ставропольский край) стартовало строительство научно-технического центра для экопромышленного парка.
В Ставропольском крае стартовало строительство научно-технического центра
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что объект будет построен до конца 2024 года.

«На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа», — отметил Буцаев.

Такие комплексы будут утилизировать более 190 тыс. т вторичных ресурсов в год.

Также на территории появится производство марочного стеклобоя мощностью 80 тыс. т в год.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о повышении субсидии для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в 2024 году на 585 млн рублей. Таким образом, общий размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить