В Ставропольском крае стартовало строительство научно-технического центра
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что объект будет построен до конца 2024 года.
«На его территории расположатся комплексы по обработке и утилизации вторичных ресурсов, которые будут поступать из регионов Северо-Кавказского федерального округа», — отметил Буцаев.
Такие комплексы будут утилизировать более 190 тыс. т вторичных ресурсов в год.
Также на территории появится производство марочного стеклобоя мощностью 80 тыс. т в год.
Ранее сообщалось, что правительство Татарстана приняло решение о повышении субсидии для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в 2024 году на 585 млн рублей. Таким образом, общий размер субсидии составит около 2,5 млрд рублей.