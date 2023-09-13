Экономист Переславский рекомендовал инвестировать в золото для хранения сбережений

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал об актуальных методах хранения сбережений.

В беседе с газетой «Известия» Переславский отметил, что доллар США остаётся основной валютой для хранения сбережений в текущем году.

Кроме того, по словам эксперта, на глобальном фондовом рынке активы в конце 2023 и начале 2024 года можно будет приобрести на 15—20% дешевле.

Также Переславский выразил мнение, что на рынке недвижимости образуется ценовой пузырь, который через два-три года может лопнуть.

«На мой взгляд, стоит обратить внимание на золото и ликвидные монеты крипторынка (как зашитые активы)», — заключил эксперт.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.