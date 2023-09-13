Узнать больше

Экономист Переславский рекомендовал инвестировать в золото для хранения сбережений

Короткая ссылка
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал об актуальных методах хранения сбережений.

В беседе с газетой «Известия» Переславский отметил, что доллар США остаётся основной валютой для хранения сбережений в текущем году.

Кроме того, по словам эксперта, на глобальном фондовом рынке активы в конце 2023 и начале 2024 года можно будет приобрести на 15—20% дешевле.

Также Переславский выразил мнение, что на рынке недвижимости образуется ценовой пузырь, который через два-три года может лопнуть.

«На мой взгляд, стоит обратить внимание на золото и ликвидные монеты крипторынка (как зашитые активы)», — заключил эксперт.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить