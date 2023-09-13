Экономист Переславский рекомендовал инвестировать в золото для хранения сбережений
В беседе с газетой «Известия» Переславский отметил, что доллар США остаётся основной валютой для хранения сбережений в текущем году.
Кроме того, по словам эксперта, на глобальном фондовом рынке активы в конце 2023 и начале 2024 года можно будет приобрести на 15—20% дешевле.
Также Переславский выразил мнение, что на рынке недвижимости образуется ценовой пузырь, который через два-три года может лопнуть.
«На мой взгляд, стоит обратить внимание на золото и ликвидные монеты крипторынка (как зашитые активы)», — заключил эксперт.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.