Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя заключать военный контракт

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний для ограниченно годных граждан, при которых нельзя заключать контракт с оборонным ведомством в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что заключать контракт нельзя при заболеваниях, в частности, ВИЧ, гепатитом В и С и всеми формами активного туберкулёза органов дыхания.

В список включили сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, инсульты, последствия поражения ЦНС и другие болезни.

Ранее Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать по мобилизации.