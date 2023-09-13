Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя заключать военный контракт
- РИА Новости
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что заключать контракт нельзя при заболеваниях, в частности, ВИЧ, гепатитом В и С и всеми формами активного туберкулёза органов дыхания.
В список включили сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, инсульты, последствия поражения ЦНС и другие болезни.
Ранее Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать по мобилизации.