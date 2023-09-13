Узнать больше

Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя заключать военный контракт

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний для ограниченно годных граждан, при которых нельзя заключать контракт с оборонным ведомством в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Шойгу утвердил перечень заболеваний, при которых нельзя заключать военный контракт
  • РИА Новости

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что заключать контракт нельзя при заболеваниях, в частности, ВИЧ, гепатитом В и С и всеми формами активного туберкулёза органов дыхания.

В список включили сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, инсульты, последствия поражения ЦНС и другие болезни.

Ранее Минобороны Украины выпустило приказ, по которому ряд ограниченно годных к военной службе мужчин будут призывать по мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить