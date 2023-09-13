Губернатор Кондратьев поздравил жителей с днём образования Краснодарского края
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Прошедшие годы стали периодом становления Кубани как сильного региона, житницы и здравницы. Сегодня каждый, кто бескорыстно любит Краснодарский край и считает его родным домом, приумножает достижения наших отцов и дедов своим трудом», — заявил Кондратьев.
Также стало известно, что в Ставрополе ко дню рождения города выпустили литературный сборник «Память сердца», передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В книгу вошли работы десяти начинающих ставропольских писателей и поэтов.
«Книгу «Память сердца», как и остальные сборники литераторов города, можно найти на полках Ставропольской централизованной библиотечной системы», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Бархатный сезон» откроется на Центральной площади Геленджика 22 сентября.