Губернатор Кондратьев поздравил жителей с днём образования Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с днём образования Краснодарского края.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Прошедшие годы стали периодом становления Кубани как сильного региона, житницы и здравницы. Сегодня каждый, кто бескорыстно любит Краснодарский край и считает его родным домом, приумножает достижения наших отцов и дедов своим трудом», — заявил Кондратьев.

Также стало известно, что в Ставрополе ко дню рождения города выпустили литературный сборник «Память сердца», передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В книгу вошли работы десяти начинающих ставропольских писателей и поэтов.

«Книгу «Память сердца», как и остальные сборники литераторов города, можно найти на полках Ставропольской централизованной библиотечной системы», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Бархатный сезон» откроется на Центральной площади Геленджика 22 сентября.