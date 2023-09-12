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Фестиваль «Бархатный сезон» откроется 22 сентября в Геленджике

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Фестиваль «Бархатный сезон» откроется на Центральной площади Геленджика 22 сентября.
Фестиваль «Бархатный сезон» откроется 22 сентября в Геленджике
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Программа включает выступление Государственного балета Кубани. Балетмейстер-постановщик и солист Мелкон Массо вместе с труппой представят фрагменты таких балетов, как «Танго», «Есения», «Айседора», «Волшебный сон принца», «Екатерина Великая».

Также выступит Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Вадима Кузьминского.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на День города, 16 сентября, пройдёт первый региональный фестиваль флористики.

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