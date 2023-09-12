Первый фестиваль флористики пройдёт в рамках Дня города в Ставрополе 16 сентября

В Ставрополе на День города, 16 сентября, пройдёт первый региональный фестиваль флористики.

Мероприятие состоится на Александровской площади, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

Мастера флористики представят свои работы на тему «Родное Ставрополье». Участники подготовят более десятка фотозон. Одной из главных композиций станет флаг Ставропольского края из живых цветов.

Также специалисты создадут ещё один символ Ставрополья — цветочного слона.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».