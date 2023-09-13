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Специалист Гаевская рассказала об особенностях подхода к молодым сотрудникам

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Начальник управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ Ольга Гаевская рассказала, как найти подход к молодым сотрудникам, прежде всего из поколения зумеров.
Специалист Гаевская рассказала об особенностях подхода к молодым сотрудникам
  • Gettyimages.ru

«Им сложнее прижиться в компаниях, где за минуту опоздания нужно писать объяснительную. Многие из них выходили на работу в пандемийное время, когда границы графиков были размыты. И для них это норма. Зумеру сложно понять, чем недоволен начальник», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с зумерами лучше работает оценка работы не по объёму отработанного времени, а по результату.

«Зумерам важно, чтобы их работа имела смысл. Если они не видят его, то действительно могут отказаться выполнять поручения. Единственный выход — это проговаривать, почему это задание так важно закончить. Нужно придать работе смысл, если сотрудник не видит его сам», — считает Гаевская.

Как отметила эксперт, если работодатель заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, то у зумера всегда должен быть проект, который ему интересен.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.

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