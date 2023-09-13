Более трети россиян испытывают гнев раз в полгода или реже
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на данные ВЦИОМ.
По словам 24% респондентов, они гневаются несколько раз в месяц. Ещё 7% испытывают гнев каждый день, а 13% — несколько раз в неделю.
Совсем не гневаются 16% россиян.
На вопрос, может ли человек контролировать себя в гневе, утвердительно ответили 79% респондентов.
Ранее сообщалось, что аналитический центр НАФИ провёл исследование по итогам лета и выяснил, что в высокий сезон на отдых ездили 53% россиян, а 45% не брали отпуск.