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НАФИ: 45% россиян этим летом не брали отпуск

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Аналитический центр НАФИ провёл исследование по итогам лета и выяснил, что в высокий сезон на отдых ездили 53% россиян, а 45% не брали отпуск.
НАФИ: 45% россиян этим летом не брали отпуск
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает газета «Известия».

Среди тех, кто остался без отпуска, больше всего россиян старше 45 лет (47%), а также жители сельской местности (56%).

Россияне объяснили причины, по которым не брали отпуск этим летом: финансовые сложности помешали отдохнуть 65% опрошенных, каждый третий (33%) пожаловался на отсутствие времени. Ещё 13% не смогли отдохнуть из-за проблем со здоровьем, 11% просто не захотели куда-либо ехать (чаще всего такой ответ давали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет — 26%).

Из тех, кто всё же отдохнул летом, 49% россиян предпочли пляжный туризм, 46% — познавательный (подразумевает путешествия по историческим и природным местам с экскурсиями).

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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