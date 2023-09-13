В зарубежных странах заработали 38 национальных подготовительных комитетов ВФМ-2024

В зарубежных странах начали работу 38 национальных подготовительных комитетов — опорных структур Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) 2024 года. В их задачи входит отбор иностранных участников, формирование иностранных делегаций, а также популяризация фестиваля.

«Всемирный фестиваль молодёжи — это крупнейшее международное молодёжное событие, которое состоится в марте 2024 года. Фестиваль объединит 20 тыс. молодых лидеров со всего земного шара, в том числе и из более 30 стран АТР», — заявил координатор международного направления ВФМ-2024 Даниил Бисслингер на панельной дискуссии «Всемирный фестиваль молодёжи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках молодёжной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, принять участие в мероприятии уже выразили желание представители Австралии, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, США, Таиланда, Японии и других государств региона.

К настоящему времени национальные подготовительные комитеты созданы в таких странах, как Аргентина, Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Малайзия, Мексика, Панама, США, Чили.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.