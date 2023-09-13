Узнать больше

В зарубежных странах заработали 38 национальных подготовительных комитетов ВФМ-2024

Короткая ссылка
В зарубежных странах начали работу 38 национальных подготовительных комитетов — опорных структур Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) 2024 года. В их задачи входит отбор иностранных участников, формирование иностранных делегаций, а также популяризация фестиваля.
В зарубежных странах заработали 38 национальных подготовительных комитетов ВФМ-2024
  • Gettyimages.ru

«Всемирный фестиваль молодёжи — это крупнейшее международное молодёжное событие, которое состоится в марте 2024 года. Фестиваль объединит 20 тыс. молодых лидеров со всего земного шара, в том числе и из более 30 стран АТР», — заявил координатор международного направления ВФМ-2024 Даниил Бисслингер на панельной дискуссии «Всемирный фестиваль молодёжи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках молодёжной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, принять участие в мероприятии уже выразили желание представители Австралии, Вьетнама, Индонезии, Канады, Китая, Республики Корея, США, Таиланда, Японии и других государств региона.

К настоящему времени национальные подготовительные комитеты созданы в таких странах, как Аргентина, Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Малайзия, Мексика, Панама, США, Чили.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить