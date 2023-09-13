В Калининградской области завели дело по факту ДТП, в результате которого погиб велосипедист

В Калининградской области завели уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Авария произошла 6 сентября.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГИБДД.

За рулём автомобиля Mercedes находился 54-летний мужчина. Он не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. Пострадавший скончался.

Также стало известно, что в городе Шумиха Курганской области школьник получил тяжёлую травму во время столкновения с автомобилем. Мальчик ехал на мопеде в школу без средств защиты, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт регионального управления Госавтоинспекции.

«В результате столкновения с легковым автомобилем ребёнок получил травмы, с которыми был доставлен на вертолёте в медицинское учреждение Кургана. В настоящее время за его жизнь борются врачи», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы.