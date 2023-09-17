Специалист Соколов рассказал, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля. По его словам, полностью провести его самостоятельно не получится, тем не менее некоторые работы автомобилист может сделать и сам — заменить масла и фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и другие расходные материалы.

«Также можно самостоятельно залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя, зарядить аккумулятор, смазать замки и петли, слить отстой из топливного фильтра», — объяснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

По его словам, для экономии на сезонном обслуживании можно использовать свои расходники, например масло и фильтры.

«Это позволяет сэкономить до 10% стоимости работ. Но нужно быть внимательным к качеству материалов, так как дешёвые аналоги могут привести к новым поломкам. Точная сумма экономии зависит от марки и возраста автомобиля, региона и рыночных цен. По примерным подсчётам, использование своих расходников и поиск недорогих сервисов позволяет сэкономить до 5 тыс. рублей на каждом ТО. Но эта цифра может меняться в зависимости от ситуации», — добавил собеседник RT.

Кроме того, специалист посоветовал проверить уровень масла и технических жидкостей.

«Обратите внимание на допустимый диапазон. Уровень жидкости выше отметки max может быть вреднее, чем если уровень падает ниже min. Проверьте состояние лакокрасочного покрытия, уберите сколы и царапины, если таковые имеются. После летних поездок на дачу и природу нужно обязательно проверить всю ходовую часть, включая рулевое управление, тормозную систему, а также пыльники и различные узлы», — заявил он.

Также Соколов порекомендовал осмотреть днище автомобиля.

«Зимой будут особенно подвержены повреждениям шарнирные соединения, уплотнения и резиновые пыльники. Замените дворники. Зимние щётки имеют дополнительный защитный пластиковый или резиновый каркас-чехол, который защищает их от попадания снега и льда. Включите печку: если температура в салоне существенно не меняется, следует обслужить термостат, радиатор печки или другие системы», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали в беседе с RT, с какими проблемами чаще всего обращаются автовладельцы к автомобильным дилерам и изменился ли этот рейтинг за последний год.