Узнать больше

Бастрыкин поручил завести дело после ДТП, в котором пострадала 13-летняя тюменка

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Тюмени, в результате которого пострадала 13-летняя девочка.
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП, в котором пострадала 13-летняя тюменка
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на инфоцентр ведомства.

В феврале 2023 года 36-летний водитель сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжёлые травмы.

«Региональное СК инициировало вопрос о передаче материалов о ДТП из органов МВД в своё производство», — заявили в инфоцентре.

Также Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК России Александру Кубякову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил подростка-инвалида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить