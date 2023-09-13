Бастрыкин поручил завести дело после ДТП, в котором пострадала 13-летняя тюменка
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на инфоцентр ведомства.
В феврале 2023 года 36-летний водитель сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая получила тяжёлые травмы.
«Региональное СК инициировало вопрос о передаче материалов о ДТП из органов МВД в своё производство», — заявили в инфоцентре.
Также Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК России Александру Кубякову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее сообщалось, что житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил подростка-инвалида.