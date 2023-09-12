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Водитель без прав сбил подростка-инвалида в Тюмени

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Житель Тюмени, не имеющий водительского удостоверения, сбил подростка-инвалида.
Водитель без прав сбил подростка-инвалида в Тюмени
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

«Ночью 12 сентября Toyota Mark 2 сбил 14-летнего подростка. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шёл посередине проезжей части. Как выяснилось, 22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом», — заявили в ведомстве.

Пострадавший госпитализирован.

Также стало известно, что в Калининграде автобус сбил пожилого пешехода, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на ГИБДД.

По имеющимся данным, 61-летний водитель при начале движения на разрешающий знак светофора совершил наезд на 84-летнего мужчину, который заканчивал переходить дорогу. Пешеход госпитализирован.

Ранее сообщалось, что под Тюменью двое детей врезались в столб на квадроцикле и получили травмы.

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