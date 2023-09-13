В Югорске сотрудник ГИБДД помог женщине во время родов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
В Telegram-канале ведомства рассказали, что сотрудник заметил стоявшую на дороге девушку, которая пыталась остановить автомобили. Петров доставил роженицу в приёмное отделение Югорской городской больницы.
В больнице девушке оказали квалифицированную помощь.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО одиннадцатиклассник пангодинского центра образования Ярослав Горланов получил благодарность от отдела МВД России по Надымскому району за спасение тонущего человека.