В Югорске сотрудник ГИБДД помог женщине во время родов

В Югорске (ХМАО) сотрудник ГИБДД Илья Петров помог женщине во время родов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В Telegram-канале ведомства рассказали, что сотрудник заметил стоявшую на дороге девушку, которая пыталась остановить автомобили. Петров доставил роженицу в приёмное отделение Югорской городской больницы.

В больнице девушке оказали квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО одиннадцатиклассник пангодинского центра образования Ярослав Горланов получил благодарность от отдела МВД России по Надымскому району за спасение тонущего человека.