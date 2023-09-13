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В Югорске сотрудник ГИБДД помог женщине во время родов

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В Югорске (ХМАО) сотрудник ГИБДД Илья Петров помог женщине во время родов.
В Югорске сотрудник ГИБДД помог женщине во время родов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В Telegram-канале ведомства рассказали, что сотрудник заметил стоявшую на дороге девушку, которая пыталась остановить автомобили. Петров доставил роженицу в приёмное отделение Югорской городской больницы.

В больнице девушке оказали квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО одиннадцатиклассник пангодинского центра образования Ярослав Горланов получил благодарность от отдела МВД России по Надымскому району за спасение тонущего человека.

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