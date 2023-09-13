Количество запросов в сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве выросло на 52%
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Чаще всего горожане сдавали холодильники, стиральные машины и газовые плиты.
Большинство вещей можно вывезти бесплатно, в одной заявке допустимо указать несколько предметов.
Ранее председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.