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Количество запросов в сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве выросло на 52%

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Летом 2023 года жители Москвы сдали на утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» более 7000 предметов, что на 52% больше, чем годом ранее.
Количество запросов в сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве выросло на 52%

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чаще всего горожане сдавали холодильники, стиральные машины и газовые плиты.

Большинство вещей можно вывезти бесплатно, в одной заявке допустимо указать несколько предметов.

Ранее председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.

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