Эколог Честина высказалась о развитии системы сортировки и переработки отходов в России

Председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.

«Многие соцопросы последних лет показывают, что более 90% людей готовы сортировать отходы, если у них будут контейнеры для сбора вторсырья в шаговой доступности. Для людей также важна прозрачная информация, куда вторсырьё из контейнеров пойдёт на переработку, и уверенность, что оно точно будет переработано и их усилия не пройдут зря», — сказала она в беседе с RuNews24.

По словам эксперта, жители хотят видеть смысл и пользу в своих действиях, и если они их видят, то это может стать важным мотивом, чтобы включиться в раздельный сбор.

Ранее в РЭО заявили о важности раздельного сбора мусора для развития всей отрасли ТКО.