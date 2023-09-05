Узнать больше

Эколог Честина высказалась о развитии системы сортировки и переработки отходов в России

Короткая ссылка
Председатель правления межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Татьяна Честина заявила, что развитие раздельного сбора отходов напрямую связано с развитием доступной и прозрачной инфраструктуры.
Эколог Честина высказалась о развитии системы сортировки и переработки отходов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

«Многие соцопросы последних лет показывают, что более 90% людей готовы сортировать отходы, если у них будут контейнеры для сбора вторсырья в шаговой доступности. Для людей также важна прозрачная информация, куда вторсырьё из контейнеров пойдёт на переработку, и уверенность, что оно точно будет переработано и их усилия не пройдут зря», — сказала она в беседе с RuNews24.

По словам эксперта, жители хотят видеть смысл и пользу в своих действиях, и если они их видят, то это может стать важным мотивом, чтобы включиться в раздельный сбор.

Ранее в РЭО заявили о важности раздельного сбора мусора для развития всей отрасли ТКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить