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В Москве разработали малогабаритный процессорный модуль

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная компания «АТБ Электроника» создала малогабаритный процессорный модуль.
В Москве разработали малогабаритный процессорный модуль

Об этом сообщает НСН.

«Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием», — отметил Овчинский.

Новый модуль позволит увеличить вычислительную мощность системы без внесения изменений в её конструкцию.

По словам основателя компании Романа Дементьева, на данный момент создана первая партия из 500 устройств.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные производители увеличили выпуск бумаги на 9,8% за первые шесть месяцев 2023 года.

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