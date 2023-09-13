В Москве разработали малогабаритный процессорный модуль
Об этом сообщает НСН.
«Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием», — отметил Овчинский.
Новый модуль позволит увеличить вычислительную мощность системы без внесения изменений в её конструкцию.
По словам основателя компании Романа Дементьева, на данный момент создана первая партия из 500 устройств.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные производители увеличили выпуск бумаги на 9,8% за первые шесть месяцев 2023 года.