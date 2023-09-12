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Ефимов: столичные производители увеличили выпуск бумаги практически на 10%

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные производители увеличили выпуск бумаги на 9,8% за первые шесть месяцев 2023 года.
Ефимов: столичные производители увеличили выпуск бумаги практически на 10%

Об этом сообщает НСН.

«Сегодня в столице работают более 40 предприятий, специализирующихся на изготовлении бумажной продукции», — отметил Ефимов.

Такие компании специализируются на производстве пакетов, коробок, бумажной тары, салфеток, бумажных полотенец, а также офисной бумаги.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за первые полгода объём отгрузок оценивается в 17 млрд рублей.

Ранее Ефимов заявил, что в столице построят шесть заводов по производству продуктов питания. Для реализации проектов инвесторы получили от города землю на льготных условиях в рамках городской программы реализации масштабных инвестпроектов.

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