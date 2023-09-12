Ефимов: столичные производители увеличили выпуск бумаги практически на 10%
Об этом сообщает НСН.
«Сегодня в столице работают более 40 предприятий, специализирующихся на изготовлении бумажной продукции», — отметил Ефимов.
Такие компании специализируются на производстве пакетов, коробок, бумажной тары, салфеток, бумажных полотенец, а также офисной бумаги.
По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за первые полгода объём отгрузок оценивается в 17 млрд рублей.
Ранее Ефимов заявил, что в столице построят шесть заводов по производству продуктов питания. Для реализации проектов инвесторы получили от города землю на льготных условиях в рамках городской программы реализации масштабных инвестпроектов.