Шесть заводов по производству продуктов создадут в Москве при поддержке властей

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице построят шесть заводов по производству продуктов питания. Для реализации проектов инвесторы получили от города землю на льготных условиях в рамках городской программы реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

Об этом информирует НСН.

Столичные власти подписали с шестью предприятиями договоры аренды земельных участков суммарной площадью порядка 9,3 га по льготной ставке аренды, 1 рубль в год, сроком на пять лет, отметил вице-мэр.

«Инвесторы планируют вложить в проекты 15,4 млрд рублей, а на будущих предприятиях создадут порядка 2700 рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.