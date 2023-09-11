Шесть заводов по производству продуктов создадут в Москве при поддержке властей
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Об этом информирует НСН.
Столичные власти подписали с шестью предприятиями договоры аренды земельных участков суммарной площадью порядка 9,3 га по льготной ставке аренды, 1 рубль в год, сроком на пять лет, отметил вице-мэр.
«Инвесторы планируют вложить в проекты 15,4 млрд рублей, а на будущих предприятиях создадут порядка 2700 рабочих мест», — уточнил Ефимов.
Ранее Минпром Челябинской области сообщал, что инвестор вложит в технопарк Южноуральска 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск литейного и керамического производства, строительство завода и цеха.