В Омской области возбудили дело из-за утопления женщины и детей в автомобиле
- РИА Новости
- © Мария Девахина
«По инициативе следственного управления СК России по Омской области из полиции передано для дальнейшего расследования... уголовное дело по ст. 264 УК России по факту ДТП, произошедшего вчера в Большеуковском районе, в котором погибли мать и трое детей», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Омской области женщина не справилась с управлением автомобилем и свалилась в заполненный водой кювет, где она, а также трое находившихся в машине детей захлебнулись.