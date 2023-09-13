В Омской области возбудили дело из-за утопления женщины и детей в автомобиле

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью женщины и трёх её детей, захлебнувшихся после того, как машина, в которой они находились, съехала в кювет, заполненный водой.

«По инициативе следственного управления СК России по Омской области из полиции передано для дальнейшего расследования... уголовное дело по ст. 264 УК России по факту ДТП, произошедшего вчера в Большеуковском районе, в котором погибли мать и трое детей», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Омской области женщина не справилась с управлением автомобилем и свалилась в заполненный водой кювет, где она, а также трое находившихся в машине детей захлебнулись.