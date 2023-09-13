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В Омской области женщина и трое детей захлебнулись в съехавшей в кювет машине

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В Омской области женщина не справилась с управлением автомобилем и свалилась в заполненный водой кювет, где она, а также трое находившихся в машине детей захлебнулись.
В Омской области женщина и трое детей захлебнулись в съехавшей в кювет машине
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения прокуратуры.

«Около 12:00 12 сентября при движении по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2109, не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, заполненный водой», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в результате аварии машина перевернулась и погрузилась в воду, в итоге водитель, а также находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и семи лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись.

Вместе с этим супруг погибшей не сразу принялся искать жену, так как знал, что она поехала к родственникам копать картошку. Также автомобиль пришлось искать, так как он практически полностью ушёл под воду, а вокруг было много кустарников.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП у города Олонец в Карелии.

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