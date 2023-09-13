Форум-выставка «Карьера vs бизнес» состоится 21—22 октября в Москве

Форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдёт 21—22 октября в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое. Программа будет состоять из двух тематических блоков — «Практикуй» и «Предпринимай», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Для планирующих добиться успеха в работе по найму предусмотрен первый блок. Участников научат составлять резюме, расскажут о навыках прохождения интервью и построения карьеры.

Второй блок предназначен для будущих предпринимателей. Они узнают, как запустить первый стартап, что требуется для продвижения своего бренда, какие возможности позволяют расширить бизнес.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.