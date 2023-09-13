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В Москву привезли мост, который соединит остров Балчуг с парком Горького

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В Москву доставили мост, который должен связать остров Балчуг с парком Горького и «Музеоном», заявил мэр Сергей Собянин.
В Москву привезли мост, который соединит остров Балчуг с парком Горького

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Длина моста достигает 54 м, масса — 235 т. Конструкцию собрали в подмосковном Лыткарине и перевезли на двух баржах к острову Балчуг.

Специалисты установят мост на заранее подготовленные опоры, передают «Дни.ру».

«В результате в историческом центре Москвы появится ещё один интересный прогулочный маршрут», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост.

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