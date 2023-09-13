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Бочкарёв: рядом со станцией «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост

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Станция МЦД-3 «Авиамоторная» будет реконструирована согласно новому стандарту столичных городских вокзалов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: рядом со станцией «Авиамоторная» построят новый городской вокзал и пешеходный мост

«Помимо здания вокзала, в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Саму станцию перенесут ближе к метро для обеспечения кратчайшей пересадки. Общая площадь всех объектов составит более 12,5 тыс. кв. м», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что в проект планировки заложена реконструкция прилегающих к станции улиц.

«Всего запланированы работы на 2,5 км, в которые входят проспект Будённого, проезд Ивана Паристого и другие. Предусмотрено обустройство новых пешеходных улиц, организация парковок для велосипедов, обновление остановок наземного транспорта», — сообщил заммэра.

Со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в планах заложена реконструкция существующего пешеходного моста через железнодорожные пути, который связывает улицу Буракова и проезд Энтузиастов.

«А также строительство нового пешеходного моста, который свяжет Ионинскую и Золотую улицы. Благодаря им у местных жителей появятся комфортные подходы к станции МЦД-3 «Сортировочная» и новые пешеходные связи между районами Соколиная Гора и Лефортово», — заявила Княжевская.

Проект планировки охватывает территорию площадью около 256 га.

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