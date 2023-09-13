Космонавт Кононенко рассказал, что в экспедицию возьмёт флаг РКЦ «Прогресс»

Герой России, командир отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что в предстоящую экспедицию МКС-70/71 возьмёт с собой флаг Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

В беседе с sovainfo.ru космонавт рассказал, что брал в личном багаже в экспедицию флаги Самары и Самарской области, матрёшку от музея «Самара космическая», а также головной убор Солдатенкова, который он надевал на все пуски на Байконуре.

«На этот раз со мной будет флаг РКЦ «Прогресс». Его передали ещё до запланированного на март пуска, который так и не состоялся», — добавил Кононенко.

Ранее сообщалось, что пуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» №755 с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с логотипом Международной выставки-форума «Россия» состоится 15 сентября.