Эксперт Бедеров рассказал, как мошенники побуждают совершать теракты

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как мошенники побуждают граждан совершать теракты.

По его словам, для вербовки используют четыре основных направления: деньги, идеология, эгоизм и угрозы.

«Сотрудничество начинают с простых заданий. Затем переходят к более сложным, например, к поджогам», — цитирует его РИА Новости.

Бедеров отметил, что средний возраст жертвы составляет от 13 и до 23 лет.

Ранее эксперт в области ИТ и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что некоторые функции смартфона могут оказаться полезными в борьбе с телефонными мошенниками.