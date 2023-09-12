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В «Крокус Экспо» в Москве состоялось открытие выставки ЭкваТэк 2023

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В московском «Крокус Экспо» состоялось открытие главной отраслевой выставки России — ЭкваТэк 2023.

Отмечается, что с 12 по 14 сентября на выставке будут представлены отечественные разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства России.

«На полях выставки состоятся тысячи деловых переговоров, а обширная экспозиция даст возможность познакомиться с новыми технологиями и оборудованием, представленными российскими и зарубежными компаниями», — говорится в заявлении пресс-службы выставки.

Ранее Минцифры России назвало даты отборочных этапов международного чемпионата «Битва роботов».

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