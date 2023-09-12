В «Крокус Экспо» в Москве состоялось открытие выставки ЭкваТэк 2023
Отмечается, что с 12 по 14 сентября на выставке будут представлены отечественные разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства России.
«На полях выставки состоятся тысячи деловых переговоров, а обширная экспозиция даст возможность познакомиться с новыми технологиями и оборудованием, представленными российскими и зарубежными компаниями», — говорится в заявлении пресс-службы выставки.
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