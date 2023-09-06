Минцифры России назвало даты проведения этапов чемпионата «Битва роботов»

Минцифры России назвало даты отборочных этапов международного чемпионата «Битва роботов».

Первый отборочный этап состоится 16 сентября 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Подмосковье.

Второй отборочный этап пройдёт 20—21 октября 2023 года в Перми в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Полуфинал и финал состоятся в ноябре — декабре 2023 года в Москве.

Задача участников чемпионата — придумать и сконструировать робота в соответствии с требованиями регламента, а потом управлять им, чтобы выиграть в поединках.

На участие в этом году поступило более 190 заявок из восьми стран. Победители и призёры поделят призовой фонд 6 млн рублей.