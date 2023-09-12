Психоаналитик Смолярчук рассказала о главных симптомах игровой зависимости у детей

Директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, по каким симптомам можно определить игровую зависимость у детей.

«Кто-то во время игры получает главную свою психологическую потребность — быть победителем, быть на коне. Особенно это затягивает тех детей, которые в очных коммуникациях не испытывают такого удовлетворения, где они не чувствуют своего признания, где они подвергаются травле, буллингу», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, задача родителей — направить интерес детей к цифровым технологиям в правильное русло.

Как отметила Смолярчук, есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

«Ребёнок не выполняет своих привычных обязанностей, например, он играет в игру в ущерб урокам», — сказала она.

Среди других факторов — отказ от еды, привычных прогулок, занятий в любимой секции.

«Родители замечают, что человек просто выключен из реальности, погружён в какую-то параллельную реальность, которую он видит на экране монитора», — добавила она.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.