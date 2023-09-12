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В ТиНАО построят 46 детсадов и 34 школы

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В Троицком и Новомосковском административных округах построят и введут в эксплуатацию 46 детсадов и 34 школы в 2024—2026 годах, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Только с 2024 до конца 2026 года за счёт города и девелоперов в ТиНАО планируется построить 46 детских садов и 34 школы более чем на 46 тыс. мест», — отметил Бочкарёв.

По его словам, часть объектов будет возведена за счёт внебюджетных источников.

Также стало известно, что смотровая площадка на площади Старой ратуши с видом на Выборгский замок будет благоустроена, передаёт «Выборг ТВ».

«Историческая ограда останется, историческая подпорная стенка сохраняется. Это излюбленное место для туристов и жителей нашего города, здесь должен быть порядок», — сказал Олег Лиховидов, помощник главы администрации Выборгского района по развитию городской среды.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье благоустроят территорию Чёрного озера.

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