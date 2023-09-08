Москва и Подмосковье благоустроят территорию Чёрного озера
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Собянин, достигнуты договорённости с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.
«Территории смежные, и мы с Андреем Юрьевичем договорились, в частности, этот проект <...> обустроить так, чтобы люди чувствовали везде комфорт: и на правом берегу, и на левом», — сказал мэр.
Со своей стороны, Воробьёв сообщил, что после благоустройства территория получит название «Парк дружбы».
Ранее сообщалось, что в Москве обновили цветники ко Дню города.