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Москва и Подмосковье благоустроят территорию Чёрного озера

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Москва и Московская область благоустроят территорию Чёрного озера, которое находится на границе Некрасовки и Люберец, заявил мэр Сергей Собянин.
Москва и Подмосковье благоустроят территорию Чёрного озера

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, достигнуты договорённости с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

«Территории смежные, и мы с Андреем Юрьевичем договорились, в частности, этот проект <...> обустроить так, чтобы люди чувствовали везде комфорт: и на правом берегу, и на левом», — сказал мэр.

Со своей стороны, Воробьёв сообщил, что после благоустройства территория получит название «Парк дружбы».

Ранее сообщалось, что в Москве обновили цветники ко Дню города.

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