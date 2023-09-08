Москва и Подмосковье благоустроят территорию Чёрного озера

Москва и Московская область благоустроят территорию Чёрного озера, которое находится на границе Некрасовки и Люберец, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Собянин, достигнуты договорённости с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

«Территории смежные, и мы с Андреем Юрьевичем договорились, в частности, этот проект <...> обустроить так, чтобы люди чувствовали везде комфорт: и на правом берегу, и на левом», — сказал мэр.

Со своей стороны, Воробьёв сообщил, что после благоустройства территория получит название «Парк дружбы».

Ранее сообщалось, что в Москве обновили цветники ко Дню города.