В Москве проверили более 1,1 млн газовых плит с начала года

В московских квартирах проверили более 1,1 млн газовых плит, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает РИАМО.

Как отметил Бирюков, в настоящее время газовые плиты в столице используют свыше 1,8 млн семей.

«Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», — сказал чиновник.

Ранее Пётр Бирюков сообщил, что в столице с начала 2023 года установили 6,5 тыс. энергоэффективных светильников в фонари.