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Бирюков: в Москве в 2023 году установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в столице с начала 2023 года установили 6,5 тыс. энергоэффективных светильников в фонари.
Бирюков: в Москве в 2023 году установили 6,5 тысячи энергоэффективных светильников

Об этом информирует РИАМО.

По словам Бирюкова, энергоэффективные светодиодные светильники позволяют экономить до 30% электроэнергии и служат дольше.

Заммэра объяснил, что натриевые и галогеновые лампы на современные меняют при выходе из строя и при истечении сроков эксплуатации.

«С 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза», — отметил Бирюков.

При этом, по его словам, в городе энергопотребление осталось на прежнем уровне.

Ранее, как сообщала НСН, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичный производитель автоматизированных систем коммерческого учёта энергоресурсов разработал для одной из крупнейших сетей автозаправочных станций систему, позволяющую оптимизировать расход энергии, выявить и предотвратить причины перерасхода.

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