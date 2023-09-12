В Самарской области рассказали о работе службы санавиации
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Санавиация помогает перевозить в специализированные медорганизации пациентов из отдалённых районов или жителей региона, пострадавших за пределами области.
«Летом мы осуществляли медицинскую эвакуацию из Кабардино-Балкарии жительницы Самары, получившей травмы после падения с фуникулёра. В сентябре доставили на специализированное лечение в Самару юного жителя региона, пострадавшего в ДТП в Оренбурге», — заявил руководитель отделения экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников.
Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.