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В Самарской области рассказали о работе службы санавиации

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В Самарской области воздушным транспортом в медучреждения региона доставлены 76 пациентов с начала 2023 года.
В Самарской области рассказали о работе службы санавиации
  • © minzdrav.samregion.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Санавиация помогает перевозить в специализированные медорганизации пациентов из отдалённых районов или жителей региона, пострадавших за пределами области.

«Летом мы осуществляли медицинскую эвакуацию из Кабардино-Балкарии жительницы Самары, получившей травмы после падения с фуникулёра. В сентябре доставили на специализированное лечение в Самару юного жителя региона, пострадавшего в ДТП в Оренбурге», — заявил руководитель отделения экстренной и планово-консультативной помощи Игорь Овчинников.

Ранее НСН сообщила, что в Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта.

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